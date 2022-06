Petit espace et beaucoup d’idées d’aménagement

Salut à toutes et à tous ! Normalement, je ne vous parle d’aménagement que vers jeudi ou vendredi mais pour cette fois, je vais faire une petite entorse à la règle. Pour aujourd’hui, je m’adresse aussi bien aux colocataires qu’au propriétaire d’une maison ou d’un appartement. Aménager une habitation qui dispose d’un espace plus ou moins restreint demande bien d’astuces. Si ce cas vous concerne, il est temps de remédier à cela.

Rénover une cuisine multifonctionnelle et efficace

Certes, l’aménagement d’une maison est fonction de sa disposition mais des alternatives existent sur chaque cas. Pour une rénovation de cuisine à Carcassonne par exemple, dans un appartement 45m2,, le mieux c’est de profiter de la longueur du mur. Les fantasmes pour un élégant pilot central vont devoir attendre pour une autre fois. Pour une petite surface, une cuisine en forme de L est préférable que celle en U. Une telle disposition vous permettra d’avoir un meilleur accès sur les étagères et les ustensiles de cuisine. Cela dessert aussi pour les mouvements dans l’espace. Une situation essentielle pour une cuisine. Choisissez des mobiliers de cuisine multifonctionnels et modulables.

Gagner de la place avec les dispositions des meubles

Pour la salle de bain, mieux vaut éviter les baignoires classiques. Les baignoires d’angle vous feront gagner de la place précieuse. Ainsi, vous pourrez installer un meuble vasque ou double vasque et éventuellement un WC. Pour le côté déco, c’est selon vos envies. C’est pour le salon que ça devient compliqué. Dans la mesure du possible, opter pour des grandes baies vitrées. Optimiser les murs sur la longueur que sur la hauteur. Vous pourrez ainsi y aménager une petite bibliothèque et pourquoi pas un bureau. La forme est essentielle pour un aménagement d’un espace restreint mais la couleur a sa place aussi. Maintenant, c’est à vous de jouer, faites-vous plaisir !