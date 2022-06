Petits espaces à aménager - nos idées et astuces

Studettes et studios

Autrefois débarras, la chambre de bonne peut retrouver une nouvelle jeunesse. A condition d’optimiser au mieux l’espace et de choisir un mobilier nomade et de petite taille.



Un coup de peinture blanche lui redonnera une nouvelle jeunesse et de la luminosité.

Au sol, un parquet en chêne clair apportera confort et chaleur, tandis qu’un miroir donnera l’illusion de volume. Choisissez des meubles à double usage. Version jour : bureau composé d’une console-bureau, matelas et coussins de sol. Version soir : les matelas de sol se déplient et se transforment en lit, et, la console, surplombée du miroir, se métamorphose en table à manger. Pour davantage de sérénité, mobilier et accessoires jouent le naturel dans des camaïeux de beige et de gris.



Un studio de 30 m2 devient un agréable espace à vivre. Avec une hauteur sous plafond de 3,20 m, on choisit une mezzanine pour la chambre. En contrebas, l’espace s’articule autour de trois pôles : coin cuisine, salon et séjour. Le sol est uniformément habillé d’un parquet en chêne cérusé qui capte la lumière et agrandit la pièce. Les murs peints en blanc "repoussent les limites". La salle de bains est constituée d’une douche, d’un lavabo et de toilettes. Le séjour est décoré sobrement : le coin-salon est équipé du nécessaire pour y vivre et recevoir des amis avec canapé, table, lampes et étagères croisillons chêne ; un coin-déjeuner est installé dans le séjour avec une table apéro en métal, deux chaises en tôle galvanisée. La rénovation de cuisine est fonctionnelle : en stratifié aluminium brossé, on opte pour des éléments bas qui accueillent un four, un réfrigérateur et des rangements aménagés.